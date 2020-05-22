Erdoğan: En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Koronavirüs salgınını büyük ölçüde kontrol altına aldık.Salgının gerilemesiyle birlikte normalleşme takvimimiz de ilerlemeye başladı. Veriler olumlu yönde seyrettikçe bu adımlara yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Henüz faaliyete geçmemiş iş alanlarıyla ilgili kararımızı bayramdan sonra vereceğiz.

Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor, yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelecek ki hep birlikte rahat bir nefes alabilelim.

"EN KÜÇÜK İHMAL SALGININ YENİDEN HORTLAMASINA YOL AÇABİLİR"

Teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir. Alınan tedbirlerin yol açtığı ekonomik, sosyal, insani sıkıntıların giderilmesi konusunda başarılı bir süreç yönetimi gösterdik.Ülkemizde ve dünyada bir müddet daha günlük hayat yeni kurallara göre işlemek durumundadır.

Bakanlıklarımız ve tüm kurumlarımız salgın sürecinin yönetilmesinde büyük gayret gösterdi, tarihi başarılara imza attı.

Maske kullanımı, fiziki mesafe, temizlik kurallarına riayet diye özetleyebileceğimiz yeni bir düzene geçiyoruz.

İZMİR'DEKİ CAMİLERDE ŞARKI ÇALINMASI

İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyadan bu rezilliği aktarıyor.

Geçmişi buhran örnekleriyle dolu partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını acı bir gülümsemeyle karşıladık.

Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride bırakıyoruz.

CHP Genel Başkanı'nın buhrandan çıkış diye dillendirdiği hususların hiçbiri de sadra şifa olacak bir teşhis veya teklif içermiyor.

Başbakanlığım döneminde bakan, bürokrat olarak görev verdiğimiz kimi isimlerin de şimdi bunlarla aynı teraneleri mırıldanıyor olmasını, üzüntüyle takip ediyorum. Siyasetin temelinde millete karşı dürüst olma vardır. Düşünün bakanım durumunda olanlar veyahut da daha farklı görevler verdiğim kişiler, şimdi farklı bir şekilde saldırı içindeler.

CHP'nin IMF sevdasının gerisinde Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır.

Hep birlikte Türkiye olarak, Cumhur İttifakı olarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur."

27 Mayıs'ta inşallah Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapacağız."

Ayrıntılar gelecek...