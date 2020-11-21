Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl kongrelerinde açıkladı: Kongreleri erteliyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongreleri canlı bağlantıyla katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılması planlanan AK Parti kongrelerinin erteleneceğini ifade etti. Yeni kongre takviminin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları...

"Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi.

Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz.

Milletimizin desteğiyle salgında bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek olacak.

Önümüzdeki dönem içinde yine tek dayanağımız milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir.

Biz milletimizle birlikte ülkemize kurulan tuzakları birer birer boşa çıkarttık, yeni oyunlarla karşımıza çıkıyorlar.

Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız.

Avrupa Birliği'nden ayrımcılık yapmamasını, aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz.

İslam alemi ve Türk dünyası ile kimi zaman birlikte kimi zaman ayrı ayrı çok derin ilişkilerimiz var.

Kimsenin Türkiye'yi yanlış argümanlarla tehdit etmeye hakkı yoktur."

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