Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

4 senelik aradan sonra Türkçe'nin başkenti, tarih, kültür ve medeniyet şehri Karaman'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen kardeşimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi yad ediyorum. Kalbi millet ve memleket sevdasıyla dolu o dava ellerinin emanetine sıkı sıkıya sarılacak, davamızın bayrağını hep birlikte daha da yükseğe çıkaracağız. Türkiye'yi güçlendirmeye, hedeflerine yaklaştırmaya devam edeceğiz. Karaman sadece tarihiyle, erenleriyle, abidevi şahsiyetleriyle değil, aynı zamanda ahde vefasıyla da büyük bir şehir olduğunu bize gösterdi.

"MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZLA SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ BİR LİGE ÇIKACAĞIZ"

Haftaiçi Ankara'da TUSAŞ'a ait Milli Muharip Uçak tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkartıyoruz. İlk uçuşunu 2025'te gerçekleştirecek uçağımız, 2029'dan itibaren de göklerdeki yerini alacak, semalarımızı korumaya başlayacaktır. Türkiye milli savaş uçağının da envantere girmesiyle savunma sanayiinde yeni bir lige çıkacaktır.

"DİYANETİMİZE SALDIRACAK OLANLARA HADDİNİ BİLDİRİRİZ"

CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. O birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Sıkıysa bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da bildiririz ve sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Biz bunu yutmayız. Benim tanıdığım bu millet 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Biz bunu yutmayız. Benim tanıdığım bu millet 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır.

"EĞİLMEDİNİZ, BÜKÜLMEDİNİZ, İSTİKBALİNİZE LEKE SÜRDÜRMEDİNİZ"

Sokak terörüyle ülkemizi karıştırmaya çalıştıklarında yanımızda yine siz vardınız. 17-25 Aralık yargı emniyet girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik kavşakta siz iradenize sahip çıktınız. Demokrasimizi daha da güçlendirme çabalarımızda sandıkları patlatarak, Türkiye'nin önünü yine sizler açtınız. Eğilmediniz, bükülmediniz, istiklalinize leke sürdürmediniz.

Yeri geldi ülkemizi güney sınırından terör koridoruyla kuşatmaya çalışan emperyalistlere meydan okuduk, yeri geldi bölücü örgütün şehir eşkıyalarına şahsiyetini 1 dolara satan FETÖ'cü alçaklara meydan okuduk, yeri geldi çalışmadan üretmeden servetine servet katmaya alışmış para babalarına meydan okuduk. Ama bir an olsun bize sandıkta verdiğiniz emanete ihanet etmedik.

Gazete manşetlerinden bize ömür biçtiler, gece yarısı bildirileriyle bizi sindirmeye çalıştılar, uyduruk davalar üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar, hukuk garabetleriyle milletin tercihine ipotek koymaya yeltendiler, terör örgütleri aracılığıyla ülkemizi Suriyelileştirmek istediler, hepsinin de üstesinden geldik. Fitne siyasetinin bu toprakları zehirlemesine, bu ülkeyi esir almasına fırsat vermedik.

KONYA-KARAMAN YHT HATTI 1 HAFTA ÜCRETSİZ

Ülkenin felaketinden rant devşirmeye çalışan gözü dönmüşlere rağmen Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. Daha çok çalışacağız ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz eserlerden en önemlisi Konya-Karaman hızlı tren hattıdır. Toplam yatırım bedeli 1,4 milyar liraya ulaşan bu projeyle Karaman artık ulaşımda farklı bir aşamaya geçmiştir. Konya-Karaman YHT hattı bir hafta ücretsiz olacak.

"ANA MUHALEFET BELEDİYELERİYLE MUSLUK TAKIYOR"

2023'ün silüeti ufukta belirdikçe Türkiye'yi dizayn etmeye yönelik çabalar yoğunlaşıyor. Siyasi mühendislik faaliyetleri artıyor. Bu operasyonlar ise koçbaşı olarak yine CHP ve onun yedeğinde hareket eden müttefikleri kullanılıyor. Ne CHP'nin ne de CHP'nin ittifak ortaklarının ülkemize dair bir hedefleri, millete dair bir kaygıları var. Kaset kumpasıyla altlarına serilen makam koltuklarını bir müddet daha korumanın çabasındalar. Dünyanın neresinde kendi ülkesinin aleyhine yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazan bir muhalefet bulunur? Dünyanın neresinde ülkenin muhalefet partileri ülkesinde ekonomik kriz çıksın da oradan nemalanalım diye düşünür? Çanakkale Boğazı'nda dev bir 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün şu anda bitim noktasına geldik. Bu eser dünyada özellikle kule yükseklikleri itibarıyla 1 numara, aynı yükseklikte yok. Ana muhalefet ne yapıyor? O da belediyeleriyle beraber musluk takıyor. Dünyanın neresinde muhalefet partileri ülkelerine ihanet eden darbecilerin, milli iradeye kafa tutan vesayet odakçılarının sözcülüğünü yapar?

Çocuklarının dinini, diyanetini erken yaşlardayken öğrenmesi bir siyasi partiyi niçin rahatsız eder? Bu garabet sadece Türkiye'deki muhalefete, özellikle de milletimizin epeydir iktidar yüzü göstermediği CHP'ye has bir durumdur. CHP milletten yüz bulamadığı için demokrasi dışı güçlerden dilenen, aciz, rotası ve istikameti bozuk bir siyasi teşekkül haline dönüşmüştür.