Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle buluştu! Ömer Çelik'ten CHP'nin Sedef Kabaş ziyareti için flaş yorum: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hepimiz Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yetkilerimizi kullanıyoruz. Vatandaşımızın Cumhur İttifakı'ndan beklentileri çözebilmek için konsantrasyonumuzu sürdürüyoruz.

Hizmet siyasetinin gücü devam etmektedir. Türkiye'nin terörle mücadelesi devam etmektedir. Çeşitli terör baskılarıyla yoluyla vatandaşlarımızın üzerinde kurulan hegemonya yıkılmıştır.

Hizmet siyasetinin gücü devam etmektedir. Milletvekillerimizin değerlendirmesi de budur, terörle mücadelemiz devam ediyor.

KIŞ KARTALI HAREKATI

Kış Kartalı Harekatıyla terör hedefleri yok edildi. Eren Operasyonları da devam ediyor. Terörle mücadele en güçlü şekilde sürecektir.

Bu harekat kesinlikle kardeş halkların topraklarına müdahale değildir. Hukuk temelinde gerçekleşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesi dünyanın en haklı mücadelesidir.

RUSYA- UKRAYNA GERİLİMİ

Yarın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir ziyareti olacak, Ukrayna'yı ziyaret edecek. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzenlenecek bu ziyaret. Ukrayna- Rusya krizinde iki tarafı da destekleyenler var. Bu ziyaret fevkalade önemli.

Cumhurbaşkanımızın Putin'le dost olması ve Türkiye'nin NATO üyesi olması, krizin aşılmasında bölgede bu inisiyatifin alınması önemli.

ERMENİSTAN İLE BAŞLAYAN NORMALLEŞME SÜRECİ

Ermenistan'la normalleşme adımlarını sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu adımlar Türkiye'nin bir barış devleti olduğunu ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu dönemde Ermenistan'la normalleşmeyi sağlayacak protokoller ortaya çıkmıştı. Ermenistan o protokolleri iptal etmişti. Sonra Erdoğan arşivleri açalım, bölgede karşılıklı diyaloğu başlatalım mesajı vermişti.

Umarız ki bu uçuşlar başladıktan sonra yeni bir provokasyon ortaya çıkmaz. Bu bölge açısında gereklidir. Türkiye, Şusa beyannamesine de destek veriyor.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekiller olan toplantılarına devam edeceğini söyledi.

SORU-CEVAP

CHP'nin Sedef Kabaş'a ziyaretine ilişkin soruya Ömer Çelik şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımıza hakaret edildiği zaman programdaki CHP'liler tepki gösterseydi bu nefret söylemine karşı çıkmış olacaklardı. Biz siyaseti siyasi akılla yaparız, diyebilselerdi. Bu hakaret söylemi, devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına birisinin 'ahır' ifadesi kullanması karşısında sessiz kalınmaz. Hakarete sessiz kalmak onaydır. Kimin kimi ziyaret ettiği bizi ilgilendirmez. Hakaret diline ilişkin bir açıklama yapılmazken, şimdi ziyaret ediyorlar. Hiç kimse için içine düşülmesini önermeyeceğimiz bir durumdur. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin."

"KARŞI İTTİFAK İÇİNDEKİ TARTIŞMA BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan" açıklaması ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bu açıklamaya cevap olarak söylediği "Herkes 'biz olmasaydık' edebiyatını yapabilir. Bu lafların kıymeti harbiyesi yoktur" sözlerine ilişkin soruya cevap veren Çelik şöyle konuştu:

"Karşı ittifak içindeki tartışma bizi ilgilendirmiyor. Vatandaşın önüne böyle bir temsille çıktığınız zaman bir iç tutarlılık olmalıdır. Tezkere meselesinde gördük. Kılıçdaroğlu karşıyız dedi, ittifakın diğer üyeleri farklı bir şey söyledi. Kendi içerisinde bir tutarlılık, bütünlük oluşturamamış bir siyaset yarışı söz konusu. A partisi mi B partisine muhtaçtır, B partisi mi A partisine muhtaçtır, bu halkın sorunu değil. Ne oturma düzeniyle ilgili tartışmalar bunlar suni tartışmalardır. Siyasi savrulmadan başka bir şey değildir."