Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin hikayesi milletin aşk hikayesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partinin kuruluşunun 19. yıl dönümüne ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Erdoğan,videolu paylaşımında,"AK Parti, her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. AK Parti'nin hikâyesi, bir milletin aşk hikâyesidir." ifadelerine yer verdi.

Paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski görüntüleri yer aldı. Erdoğan videoda şu ifadeleri kullandı:

"26 Mart 1999 tarihinde Üsküdar'daki evimizden Pınarhisar Cezaevine doğru yola çıkarken bizi bağrına basan milletimizle birlikte o gün bir şey söyledik. Bu şarkı burada bitmez demiştik. AK Parti her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. Biz bu partiyi milletimizle birlikte kurduk. Biz bu partiyi milletimizle birlikte büyüttük. Tüm icraatlarımızı milletimizle birlikte hayata geçirdik. Tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik. AK Parti tüm vatandaşlarımızın gönlüne dokunmuş bir partidir. AK Parti tüm hanelerde, tüm binalarda, tüm sokaklarda, tüm mahallelerde, tüm ilçelerde, tüm şehirlerde hizmeti olan, eseri olan bir partidir. AK Partinin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir."