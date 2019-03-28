Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara/Çubuk'ta halka seslendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ankara/Çubuk'ta halka seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ankara/Çubuk'ta halka seslendi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
Birileri gibi terör örgütünün mensuplarıyla dirsek dirseğe yürümek bizim kârımız değildir.
Çubuk'ta geçtiğimiz 17 yılda eğitimde 553 derslikli 18 okul inşa ettik.
Sağlıkta 100 yataklı devlet hastanemizle birlikte 4 sağlık tesisini hizmete açtık.
Metro hattının etüt proje çalışmaları bu yıl tamamlanıyor.
Çubuk'ta aile yaşam merkezi yapacağız.
Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu sorunları aşmanın yolu ekonomimizin gücünü artırmakla düzelir.
Seçimlerden sonra ülkemizin önünde yepyeni bir dönem açacağız.
Bu yıl bitmeden ülkemizdeki herkes ekonomimizdeki olumlu gelişmelerin hayatına yansımalarını görecek.
Etrafımız ülkemizin tökezlemesini bekleyenlerle dolu.
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