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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisine hitap etti: Bütün dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanında yer alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisine hitap etti: Bütün dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanında yer alacağız

Azerbaycan Milli Meclisine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisine hitap etti: Bütün dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanında yer alacağız

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisine hitap ettiği konuşmasında Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini vurgularken işgalden kurtarılan Karabağ konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır.

Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden geçtiğine inanıyoruz.

Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız.

Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalı. Sonra vicdanları elverirse yönelttikleri ithamları kendileriyle ayrıca konuşuruz.

Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen, gelsin Karabağ'da iki dönem arasındaki farka baksın.

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KARABAĞ ZAFERİ

Bu zaferden kimse rahatsız olmasın çünkü bu, yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin zaferidir.

Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir.

Bir daha Kafkasya'nın boynuna kimsenin esaret zinciri vuramaması için önümüze çıkan fırsatları hep birlikte, en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir.

Zengezur koridorundaki demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve dünyaya ulaşabilecek, böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir.

Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız."

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Tayfun Altuntaş
Editör
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