Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek! Gündem emeklilere seyyanen zam

Partisinin grup toplantısında memur ve işçi emeklilere yapılacak yüzde 25 zammın yeterli bulmadığını ifade eden Devlet Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. detaylar geliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek! Gündem emeklilere seyyanen zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Beştepe'de saat 14:00'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

İŞTE GÖRÜŞMEDEKİ BAŞLIKLAR

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan görüşmenin detayları ile ilgili olarak şunları paylaştı:

28. görüşmesini gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile. Ziyaretin gerçekleştiği takvim son derece önemli. Erdoğan geçtiğimiz akşam NATO zirvesinden dönmüştü. Görüşmede zirvenin yansımalarının ele alınmasını bekliyoruz.

İç siyasete ilişkin de sıcak bir başlık var. Emekli maaşlarında yapılması istenen bir düzenleme var. Bahçeli grup toplantısında açık bir mesaj vermişti. ‘Teklifimiz memur maaşlarına gelmesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emekli maaşına yansıtılmasıdır.’ demişti. Erdoğan ve Bahçeli’nin bu görüşmede emeklilere ilişkin çağrıyı da ele alması bekleniyor.

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