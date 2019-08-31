Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balıkçılar için müjdeli haberi "2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış" programında verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Poyrazköy'de "2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış" programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclis açıldıktan sonra gerekli yasa teklifini sunacaklar.

2018 yılında 628 bin ton su ürünü ürettik.

Yeryüzünde insana sunulmuş her şey bizlere verilmiş emanettir.

Milyonlarca insanın rızık kapısı olan göller, denizler risk altında. On binlerce plastik atık sulara boca ediliyor. Balık o naylonlardan beslenir hale geliyor.

Son dönemde balık türlerinin azalmasının ana sebeplerinden biri artan bu kirliliktir. Bir önemli sebep ise av yasaklarına dikkat edilmemesidir. Kaçak av gelecek nesillerin hakkını gasp etmektir.

Bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum. Dümeniniz viya rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun diyorum.