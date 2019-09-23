Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.
Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.
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