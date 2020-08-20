Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanları Toplantısında konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada belediye başkanlarına seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Şartlar ne olursa olsun kavline sadık, sözünün eri bir kadroyuz.

Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik.

Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz.

Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz.

Şimdi bir hedefimiz var, seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon, bunu yapacağız."

Ayrıntılar gelecek...