Facebook yeni tasarıma geçme 2020Thor karanlık dünya konusu nedir? Thor karanlık dünya oyuncuları kimler?Manisa'nın neyi meşhur? Manisa'da gezilecek yerlerAyıp olmasın diye katıldığı düğünden virüs kaptı! 100 kişinin testi pozitif çıktıZekeriya Alp kimdir? Zekeriya Alp neden istifa etti?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanları Toplantısında konuştuHilmi Güler nerede kaza yaptı? Hilmi Güler sağlık durumu nasıl?MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti!AÖL sonuçları açıklandı! AÖL 2.dönem sınav sonucu sorgulama MEB ekranıMerkez Bankası faizleri üçüncü kez sabit tuttu
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanları Toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanları Toplantısında konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada belediye başkanlarına seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanları Toplantısında konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada belediye başkanlarına seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Şartlar ne olursa olsun kavline sadık, sözünün eri bir kadroyuz.

Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik.

Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz.

Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz.

Şimdi bir hedefimiz var, seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon, bunu yapacağız."

Ayrıntılar gelecek...

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT