Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da halka hitap etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

31 Mart'ta Beykoz'dan daha büyük zaferler bekliyorum. Bay Kemal sen kimlerle yol yürdüğünün farkında değilsin. Vatandaşların bizden beklentilerini tek tek not ettik. Hataları sahada görme imkanı bulduk. Bay Kemal ve arkadaşları ekonomi çok kötü diyor, biz yerel seçim yapıyoruz hangi ekonomiyi çözeceksin.

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