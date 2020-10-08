Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabında 'kısa bir hatırlatma' notunu düşüp video paylaştı.

Erdoğan, paylaştığı görüntüde "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilisin" ifadelerine yer verdi.

Bu videolu paylaşım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı iddialarına da bir cevap oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşım beğeni yağmuruna tutulurken, çok sayıda Twitter kullanıcısı paylaşımı retweet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı: