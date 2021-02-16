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  3. Erdoğan'dan 'Türkçe' vurgusu: "Vatanı önce dil, sonra ordu bekler!"

Erdoğan'dan 'Türkçe' vurgusu: "Vatanı önce dil, sonra ordu bekler!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bizim Yunus Yılı açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan 'Türkçe' vurgusu: "Vatanı önce dil, sonra ordu bekler!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bizim Yunus Yılı açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene gelen misafirleri selamladıktan sonra ölümünün  700. sene-i devriyesinde Şair Yunus Emre'yi rahmetle, minnetle andığını ifade etti. 2021 yılının tarihimiz ve kültürümüz açısından birçok önemli yıl dönümünü barındırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılı olmasının yanısıra Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin 750. sene-i devriyesi olduğunu anımsattı.

Erdoğan 2021'in bu açıdan mühim bir yıl olduğu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021 yılını İstiklal Marşı, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli Yılı ilan ettik." dedi.

Cumhurbşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO'nun 1991'i Yunus Emre Sevgi Yılı olarak belirlediğini anımsatarak, bu kez UNESCO'nun vefatının 700. yılı olması münasabetiyle 2021 yılını Yunus Emre'ye adadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklerinden dolayı Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'ın UNESCO'daki temsilcilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür emperyalizmine karşı dilimizi korumalıyız... Vatanı önce dil, sonra ordu bekler. Türkçemize çok sıkı sahip çıkmalıyız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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