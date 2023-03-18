Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de Gelibolu-Eceabat yolu açılış töreninde konuştu! Tahıl koridoru sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de Gelibolu-Eceabat yolu açılış töreninde konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

"Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır.

18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bir asır önce burada yedi düvele karşı bedenlerimizi set yapmıştık.

DEPREM BÖLGESİNE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir yandan enkazları kaldırıyor, bir yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmış, depremzede vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Ülkemizi her türlü afete, tehdide karşı hazırlayacak çalışmaları da yürütüyoruz. İstikrar ve güven iklimine sahip çıkmayı başarırsak hedeflerimize ulaşmayı kimse engelleyemez.

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Bundan 108 yıl önce "Çanakkale geçilmez" diyerek dünyanın en büyük ordularına göğüslerini siper eden kahramanlarımızın aziz hatırası yüreklerimizde yaşıyor. Çanakkale Zaferi milletimize önce milli mücadelemizi verme, başarıya ulaştırma ardından bu topraklardaki Cumhuriyetimizi kurma şevkini aşılamıştır.

"108 YIL SONRA BİR KEZ DAHA ŞEHİTLERİMİZİ YAD ETMEK İÇİN BURADAYIZ"

Bugün de ekonomiden doğal afetlere, her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyor, oradan aldığımız feyzle mücadelemizi yürütüyoruz. Şu anda bizler görüyorsunuz, bir açık hava müzesindeyiz. Ben gerek bakanımıza, gerek hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Dünyada böyle açık hava müzeleri nadirattandır. Şu anda bizler görüyorsunuz bir açık hava müzesindeyiz. Burası Seddülbahir. Ben gerek bakanımıza gerek saygıdeğer hocamıza ve ekibine özellikle çok çok teşekkür ediyorum. 10 yaşından 100 yaşına kah ordu olduk, kah tek başına canlar verdik, her taşına dünya şahit. Yılmadık, yılmayacağız. Bugün 108 yıl sonra bir kez daha şehitlerimizin aziz hatıralarını yad etmek, istiklalimize ve istikbalimize bağlılığımızı haykırmak için buradayız, Çanakkale'deyiz. Tarihe saygı duymak ve hatıraları yaşatmak, bunların sembolleri olan eserlere sahip çıkmayı gerektirir. Biz de Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız yerlerdeki şehitliklerimizi ayağa kaldırarak, emanetleri koruyarak, kültürel mirası ihya ederek, ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz.

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TAHIL KORİDORU SÜRESİ UZATILDI

Geçmişini bilmeyenin geleceği kuramayacağı gerçeğinden hareketle evlatlarımızın Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız yerleri mutlaka görmeleri, buradaki manevi havayı teneffüs etmeleri gerektiğine inanıyorum.

Karadeniz Koridoruyla ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Tahıl koridorunun anlaşması bugün itibarıyla bitiyordu. Her iki tarafla yapılan görüşmeler sonucunda sürenin uzatılmasını sağladık. Sözleşmenin istikrarı hayati öneme sahip.

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