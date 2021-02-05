Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaziçi'ndeki olayların öğrencilerle ilgisi yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayiyp Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin soruların yanıtlayarak gündeme iilişkin açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nde atama Rektör Melih Bulu'ya karşı düzenlenen protesto gösterilerini ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayların öğrencilerle değil muhalefetle ilgili olduğunu belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ PROTESTO GÖSTERİLERİ

Olayların öğrencilerle ilgisi yok, işin başını muhalefet çekiyor. Akademisyenlerin içerisinde bunu kabullenmeyenler de var.

Melih Bey'le ilgili önüme 9 aday geldi. Bu adaylardan Melih Bey'in atamasını yaptım. Peki Melih Bey kimdir diye baktığımız zaman, iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi'yle ilişkileri olan, alanında başarılı olan bir arkadaş. Kendisini oraya atamaktan dolayı bazı televizyon kanalları çıkmış ikide bir istifa etmelidir, yürekleri yetse cumhurbaşkanı istifa etmeli de diyecekler.

ABD VE AVRUPA'NIN BOĞAZİÇİ TUTUMU

Amerika veya Avrupa Birliği ne diyor: Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde olanları kınıyoruz. Seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti, ırkçılıkta tavan yaptınız. Zenci vatandaşlarınızı oradaki polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler. Bunları dünyaya nasıl izah edeceksiniz? Macron öbür taraftan sesleniyor. Ya Macron sen önce şu sarı yelekliler meselesini hallet. Onu çözemiyorsun, sen önce bunu çöz. Benim ülkemde şu an böyle bir sorun yok."