Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay'da konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Kırıkhan'daki Çadır Kentte konuştu. Deprem bölgesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız" diyerek Kırıkhan'da 15 bin 783 konut yapılacağını ifade etti.

YAYINLAMA
Google News

Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye her fırsatta giden ve vatandaşlar ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Kırıkhan'da depremzede vatandaşları ziyaret etti, dertlerini dinledi. Muhtarlar ve kanaat önderleri ile de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Çadır Kentte canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ise şöyle:

"6 Şubat'ta meydana gelen depremler son asırda meydana gelen en büyük felaket olarak tarihe geçti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem günü ve takip eden günlerde ağır kış şartları hakimdi. Devlet olarak tüm gücümüzle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Devlet ve millet hep beraber tek yürek tek bilek olarak deprem bölgesine sel olup aktık.

"ANA MUHALEFET HAVALİMANINI BİZ ONARDIK YALANINI ORTAYA ATTI"

Neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi. Devletimiz sahadaydı. İlk günden itibaren buradaydı. Her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik. Hasar gören Hatay Havalimanı'nı 1 hafta içerisinde onardık. Ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya attı. Binali Bey, orada basın toplantısını yaparak Hatay Havalimanı devreye alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay'da konuştu!

"HATAY'I ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ülkemizin bu zor gününde bizimle dayanışma gösteren herekse milletim adıma şükranlarımı sunuyorum. İki kez Hatay'a geldik. Taziye dileklerimizi sunduk, gereken talimatları verdik. Bugün üçüncü kez Hatay'a geliyorum. Cumhur İttifakı olarak buradayız. Sayın bahçeli ile bu ziyaretleri yaptık Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız.

Koordinatör bakanlarımız hep buradaydı. Sürekli olarak burayı taradılar, yalnız bırakmadılar. Başbakanlığımdan bugüne Hatay’a yaptığımız alt yapı üst yapı yatırımlarımızı Hataylı kardeşlerimiz çok iyi bilir.

"KIRIKHAN'DA 15 BİN 783 KONUT YAPACAĞIZ"

Depremin ilk gününden itibaren Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını hızlandırdık. Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da 15 bin 783 konut yapacağız. Bölgede inşa edeceğimiz mesken ve köy evi sayısı 650 bini buluyor.

Geçici konutlara ihtiyaç olduğunu biliyoruz. 426 bin çadır kurduk. 2 ay içinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçireceğiz. Katar'dan gelen konteynerlerde önceliği buraya veriyoruz. Seyyar tuvalet ve duş sistemlerinin yaygınlaşmasıyla bu konudaki ihtiyaç da karşılanmıştır.

10'ar bin liralık ödemeler tamamlanmıştır. Şartları taşıyan haneler için 15'bin lira taşınma 3 ila 5 bin lira kira destekleri de sağlanıyor. Çiftçilerimize pek çok kalemde destek sağlıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Biz can derdindeyiz, o ise yalan derdinde. Kimi aksaklıkların olmaması söz konusu değildir. Akşam yalan sabah yalan. Böyle bir iftira içerisine girilebilir mi. Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla burada oldum.

Her türlü gayreti göstermemize rağmen sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektedir. İnşallah burada yeni bir geleceği inşa edeceğiz. Rabbim ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili toplamda 279 kişi tutuklandı!
Deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili toplamda 279 kişi tutuklandı!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay'da konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay'da konuştu!
84 yaşındaki dede gençlere taş çıkardı! Ailesini geçindirmek için okula gidememişti 84 yaşında okulunu bitirdi!
84 yaşındaki dede gençlere taş çıkardı! Ailesini geçindirmek için okula gidememişti 84 yaşında okulunu bitirdi!
Lüks rezidansın önünde sevgilisine saldırdı! Kadın cinayetini ise kameralar an be an kaydetti!
Lüks rezidansın önünde sevgilisine saldırdı! Kadın cinayetini ise kameralar an be an kaydetti!
Aç kalan ayıları "Gel oğlum" diyerek yanlarına çağırdılar! Ayılar ise bakın ne yaptı!
Aç kalan ayıları "Gel oğlum" diyerek yanlarına çağırdılar! Ayılar ise bakın ne yaptı!
Beklenen an geldi! İlk Evim, İlk İşyerim kura çekimlerinin tarihleri belli oldu!
Beklenen an geldi! İlk Evim, İlk İşyerim kura çekimlerinin tarihleri belli oldu!
YSK seçime girecek 36 Parti'nin isimlerini ve seçim yasaklarını Resmi Gazetede yayımladı! İşte o partiler!
YSK seçime girecek 36 Parti'nin isimlerini ve seçim yasaklarını Resmi Gazetede yayımladı! İşte o partiler!
Çok Okunanlar
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü!
Kılıçdaroğlu en büyük seçim vaadi olarak tekrar IMF den borç alacağını ima etti!
Kılıçdaroğlu en büyük seçim vaadi olarak tekrar IMF den borç alacağını ima etti!
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
AK Parti 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? AK Parti milletvekili başvuru formu
AK Parti 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? AK Parti milletvekili başvuru formu
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"