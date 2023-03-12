Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay'da konuştu!

Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye her fırsatta giden ve vatandaşlar ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Kırıkhan'da depremzede vatandaşları ziyaret etti, dertlerini dinledi. Muhtarlar ve kanaat önderleri ile de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Çadır Kentte canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ise şöyle:

"6 Şubat'ta meydana gelen depremler son asırda meydana gelen en büyük felaket olarak tarihe geçti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem günü ve takip eden günlerde ağır kış şartları hakimdi. Devlet olarak tüm gücümüzle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Devlet ve millet hep beraber tek yürek tek bilek olarak deprem bölgesine sel olup aktık.

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"ANA MUHALEFET HAVALİMANINI BİZ ONARDIK YALANINI ORTAYA ATTI"

Neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi. Devletimiz sahadaydı. İlk günden itibaren buradaydı. Her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik. Hasar gören Hatay Havalimanı'nı 1 hafta içerisinde onardık. Ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya attı. Binali Bey, orada basın toplantısını yaparak Hatay Havalimanı devreye alındı.

"HATAY'I ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ülkemizin bu zor gününde bizimle dayanışma gösteren herekse milletim adıma şükranlarımı sunuyorum. İki kez Hatay'a geldik. Taziye dileklerimizi sunduk, gereken talimatları verdik. Bugün üçüncü kez Hatay'a geliyorum. Cumhur İttifakı olarak buradayız. Sayın bahçeli ile bu ziyaretleri yaptık Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız.

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Koordinatör bakanlarımız hep buradaydı. Sürekli olarak burayı taradılar, yalnız bırakmadılar. Başbakanlığımdan bugüne Hatay’a yaptığımız alt yapı üst yapı yatırımlarımızı Hataylı kardeşlerimiz çok iyi bilir.

"KIRIKHAN'DA 15 BİN 783 KONUT YAPACAĞIZ"

Depremin ilk gününden itibaren Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını hızlandırdık. Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da 15 bin 783 konut yapacağız. Bölgede inşa edeceğimiz mesken ve köy evi sayısı 650 bini buluyor.

Geçici konutlara ihtiyaç olduğunu biliyoruz. 426 bin çadır kurduk. 2 ay içinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçireceğiz. Katar'dan gelen konteynerlerde önceliği buraya veriyoruz. Seyyar tuvalet ve duş sistemlerinin yaygınlaşmasıyla bu konudaki ihtiyaç da karşılanmıştır.

10'ar bin liralık ödemeler tamamlanmıştır. Şartları taşıyan haneler için 15'bin lira taşınma 3 ila 5 bin lira kira destekleri de sağlanıyor. Çiftçilerimize pek çok kalemde destek sağlıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Biz can derdindeyiz, o ise yalan derdinde. Kimi aksaklıkların olmaması söz konusu değildir. Akşam yalan sabah yalan. Böyle bir iftira içerisine girilebilir mi. Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla burada oldum.

Her türlü gayreti göstermemize rağmen sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektedir. İnşallah burada yeni bir geleceği inşa edeceğiz. Rabbim ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun.