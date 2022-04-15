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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar yaptı! "Kurtarmakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar yaptı! "Kurtarmakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar yaptı! "Kurtarmakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

"Bizim medeniyetimizde kadın merhametin, sevginin, özverinin sembolüdür. Kadına şiddetin kaynağı cehaletle mücadele ediyoruz. Kadına şiddetin ve cinayetlerin önüne geçmek için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

Ülkemizi kadın cinayeti ayıbından kurtarmakta kararlıyız, amasız fakatsız mücadeleyi sürdüreceğiz. 

KADES uygulaması şiddet mağduru kadınlarımıza tek tuşla emniyet teşkilatımıza ulaşma imkanı veren bir yeniliktir."

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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