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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasında konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamaları:

"Bilinen sigara markaları yerine, nargile, puro, elektrik sigara gibi ürünlere yönelerek bu mücadelenin arkasından dolanmak istenenler de yok değil ama biz hepsinin de farkındayız. Mücadelemizi tüm tütün ürünlerini, bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişletiyoruz. "

Bölge Gündem Editör Ekibi
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