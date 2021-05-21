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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Esnafa hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Esnafa hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tam kapanma sürecinin sonlanmasıyla birlikte kamuyouna duyurduğu, esnafa iki grup halinde ödenecek olan hibe desteği kararının detayları, bugün yayımlanan 31487 sayılı Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Esnafa hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, süreçten büyük hasar alan esnafı desteklemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve bazı işletmelere 5 bin, bazılarına ise 3 bin lira destek ödemesi yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı. 

TİCARET BAKANLIĞI ÖDENEĞİNDEN VERİLECEK

"Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi. Buna göre, hibe desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Esnafa hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı!

TEK SEFERDE ÖDENECEK

Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Esnafa hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı!

USUL VE ESASLARI BAKANLIK BELİRLEYECEK

Hibe desteğinden, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak.

Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Esnafa hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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