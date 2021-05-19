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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Tüm Türkiye tek ses oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu akşam saat 19:19'da tüm Türkiye'nin İstiklal Marşı'nı tek bir ağızdan okuması için çağrıda bulunmuştu. Vatandaşlar saat 19.19'da pencere ve balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Tüm Türkiye tek ses oldu!

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda vatandaşlara çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam saat tam 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan bu açıklaması sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Bu akşam saat 19:19’da, Türkiye’nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte, yürekten gelen bir sesle İstiklâl Marşımızı okuyacağız. 

Gelin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, kurtuluş mücadelemizin ruhunu temsil eden bu dizelerle kutlayalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Tüm Türkiye tek ses oldu!

VATANDAŞLAR PENCERE VE BALKONLARA ÇIKARAK İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Vatandaşlar saat 19:19'u gösterdiğinde pencere ve balkonlara çıkarak coşkuyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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