Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Tüm Türkiye tek ses oldu!

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda vatandaşlara çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam saat tam 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan bu açıklaması sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Bu akşam saat 19:19’da, Türkiye’nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte, yürekten gelen bir sesle İstiklâl Marşımızı okuyacağız.

Gelin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, kurtuluş mücadelemizin ruhunu temsil eden bu dizelerle kutlayalım."

VATANDAŞLAR PENCERE VE BALKONLARA ÇIKARAK İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Vatandaşlar saat 19:19'u gösterdiğinde pencere ve balkonlara çıkarak coşkuyla İstiklal Marşı'nı okudu.