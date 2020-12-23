Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yeni KDV oranları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu KDV indiriminin detayları belli oldu. İşte Resmi Gazetede yayımlanan karara göre yeni KDV değerleri...

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1,

Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1,

Bakım ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8,

Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

SPOTAJ ORANININ SÜRESİ UZATILDI

Gayrimenkul kiralamalarında yüzde 10 olan uygulanan stopaj oranının süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen ve 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanacak olan eğlence vergisi oranları yüzde 0 olarak tespit edildi.