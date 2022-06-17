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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlara bedelli askerlik imkanı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlara bedelli askerlik imkanı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoklama kaçağı ve bakaya kalan gençlerin faydalanabileceğini açıkladığı bedelli askerliğin detayları belli oldu. Kaçak olduğu yıllar farklılık gösteren kişiler yıllara göre farklı ücret ödeyerek bedelli askerlikten faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlara bedelli askerlik imkanı geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek yaptığı millete sesleniş konuşmasına sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı ve bakaya gençlerin bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açtıklarını belirterek," Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlara bedelli askerlik imkanı geliyor

HIZLICA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Bunun üzerine AK Parti kurmaylarının hazırladığı çalışma tamamlandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bugün meclise gelmesi beklenen düzenlemenin hızlıca yasalaşması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlara bedelli askerlik imkanı geliyor

KAÇAK OLDUĞU YILI AZ, FAZLA OLAN FAZLA ÜCRET ÖDEYECEK

Bedelli affındaki ücretlerin, bedelli askerlik ücretinin üzerine olacağı ifade edildi. Aftan yararlanmak isteyenler, kaçak olduğu yıla göre değişen oranlarda bir ücret ödeyecek. Böylece 2 yıl kaçak durumda olan ile 5 yıl kaçak durumda olanlar aynı ücreti ödemeyecekler. Bedelli affından faydalanacak olanlar hakkında geçmişte başlatılan işlemlerin ise sonlandırılacağı belirtiliyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlara bedelli askerlik imkanı geliyor

DÖVİZE ENDESEKLİ ASKERLİK AFFI

Dövizle askerlik hakkı bulunan yurt dışındaki vatandaşlardan daha önce başvuruları yarım kalan 2 bin 100 kişiye dövize endeksli askerlik affının getirileceği ifade edildi.  İkinci kez başvuru yaparak, dövizli askerlikten yararlanmaları sağlanacak.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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