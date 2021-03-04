Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İşbirliği Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"Türkiye olarak salgın dönemindeki zorlu süreçte elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunduk. Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz. Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir.

SON AŞAMAYA GELİNDİ: YENİDEN BAŞLIYOR

İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması bölgemizin istikrarına katkı sağlayacaktır.

VİZYON FONU'NUN KURULMASINI DESTEKLİYORUZ

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. 2025 Vizyon Belgesi'nde öngörülen projelerin finansmanında kullanılmak üzere Vizyon Fonu'nun kurulmasını destekliyoruz. Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir."

AYRINTILAR GELECEK...