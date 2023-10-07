Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli memurlarının beklediği haberi verdi

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi için on binlerce kişi Ankara'ya akın etti.

Hummalı hazırlıklar sona ererken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile salona giriş yaptı.

Partililerin heyecanlı bekleyişi sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başladı.

Emekli memurlara yeni müjde

Yerel seçim ile ilgili mesajları ve dünya çapındaki krizleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjde vermeyi de es geçmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli memurlara maaş zammı hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

İlk Kabine toplantısından sonra açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleleri kullandı;

İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda Bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.

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