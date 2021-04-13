Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi: Bayram ikramiyeleri zamlı yatırılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Türkiye Genel seçimleri öncesi dini bayramlarda emeklililere vaad ettiği 1.000 TL bayram ikramiyesine enflasyon oranında arttırıldığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ENFLASYON ORANINDA ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini Dolmabahçe Ofis’te kabul eden Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada 2021 yılı emekli ikramiyesi alacak emeklililkerin bu yıl zamlı yatacağını söyledi.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 1.500 LİRAYA ÇIKARTTIK”

Erdoğan konuşmasında, “Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan’daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz. Ayrıca salgın döneminde aldığımız tedbirler kapsamında, en düşük emekli maaşını 1.500 liraya çıkartarak, hiçbir vatandaşımızın mağdur durumuna düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatmak isterim. Emekli maaşları 66 lira idi. Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir. Biz bunu da yeterli görmüyor, ülkemizin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz. Bu tabloya ihracatta her ay tazelediğimiz rekorları, dünyada herkes küçülürken bizim büyüyen nadir ülkelerden biri olduğumuz gerçeğini, üretim tarafındaki sevindirici gelişmeleri ve daha pek çok olumlu haberi ekleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.