Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: Engellilerimizin geçmişten gelen sorunlarını çözdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'da başlayan Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sözlerimin hemen başında bugün vefat eden genel başkan yardımcım Güldal Akşit hanımefendiye Allah’tan rahmet diliyorum.

Başta burada olan kardeşlerimiz olmak üzere 3 Aralık Dünya Engelliler gününü tebrik ediyorum. Ülkemizde milyonlarca engelliyi temsilen burada bulunan engelli kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Dün Tokyo Olimpiyatlarında önemli başarılar gösteren milli sporcularımızı Külliye'de ağırladık.

Bugün Dünya Engelliler Günü'nü vesile kılarak, 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Bugünküyle birlikte hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen engelli ataması 63087'ye ulaşmış durumda. Kim engellilerin yanındaymış işte bu rakam ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyor, uygulama ortada.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Hazırlıklarını tamamladığımız öğretmenlik meslek kanununu çok kısa sürede Meclis'e sunacağız. Düzenleme öğretmenlerimizin tüm kazanımlarını korurken onlara yeni sosyal özlük hakları da getiriyor.

Atama heyecanını yaşayan öğretmenlerimiz olmak üzere, öğretmenlik kanununun tüm milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Engellilere yönelik son 19 yılda önemli adımlar attık.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN KAMU KURUMLARINI KULLANABİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılmasını teşvik ettik. İstihdamdan ayrımcılığın önlemesine kadar, engellilerimizin geçmişten gelen sorunlarını çözdük. Birleşmiş Milletler Engelli hakları bildirisini imzalayan ilk ülkelerden olduk. Engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarını kullanabilmesinin önünü açtık. 2013 yılında yapılan bir düzenlemeyle, özürlü, sakat çürük gibi incitici ifadeleri ortadan kaldırdık.

Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiç bir vatandaşımız kalmadı. 2012 yılında bir ilke imza atarak, engellilere yönelik ayrı ve merkezi bir sınav sistemi getirdik.

Evde bakım hizmeti kapsamında 535 bin 805 vatandaşımıza aylık bin 800 TL ödeme yapıyoruz.

Son 19 yılda eğitim, rehabilitasyon, evde bakım, girişimcilik, sağlık ve erişilebilirlik gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon belgesinin hazırlıklarını tamamladık. Ülkemizin engellilerle ilgili çalışmalarına yön verecek bir yol haritası çıktı.

Sosyal hayatın yanı sıra siyasete katılmak isteyen engelli kardeşlerimizin önündeki bütün engeller kalkıyor.

Engelli kardeşlerimizin yaşayabileceği her türlü zorbalığa karşı yasa hazırlıyoruz. Sağlık hizmetlerimizin çıtasını sürekli yükseltiyoruz.

Vizyon belgesinde çocuklarımızı da unutmadık. Özel ilgiye ihtiyacı olan çocukların eğitim öğretimin her kademesine akranlarıyla katılmasını destekliyoruz. Ayrıca engellilerimizin hayat boyu öğrenmelerini desteklemek için düzenlemeler getiriyoruz. Bir adım daha ileri giderek, engelli kardeşlerimizin girişimcilik hedeflerine destek veriyoruz. Böylelikle onları ekonomik güvence altına alıyoruz.

2030 Engelsiz Vizyon belgesi, kamu kurumlarından başlayarak milletimize rehberlik edecektir. Engellilerimizin daha rahat bir yaşamı için 84 milyonumuzun el birliğiyle çalışacağına inanıyorum. Hepimiz büyük bir aileyiz. Aile olmanın gereği de birliktir beraberliktir. Tek bir kardeşimiz bile kendini dışlanmış hissederse bunun vebali tüm milletimizindir."