Cumhurbaşkanı Erdoğan, erkek öğrenci evinde iftar açtı, kız öğrenciler rekabete girdi! Ortaya iç ısıtan kareler çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı itibarıyla iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşayan mütevazı bir aile ile ilk orucunu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eğitimcilerle bir araya geldi. Son olarak, erkek öğrenci evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle keyifli anlar geçirdi.

"BİZ DE BEKLERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir erkek öğrenci evine konuk oldu. İftara İbrahim Kalın ile birlikte katılım gösteren Cumhurbaşkanı, gençlerle hoş sohbet etti. İftar vakti çorbayla oruçlarını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gençler, ortaya yüz gülümseten kareler çıkardı. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından kız öğrenci evinde yaşayan öğrencilerden "Biz de bekleriz" yorumları geldi.