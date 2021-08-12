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Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı. 8 milyon fındık üreticisinin aylardır merakla beklediği fındık alım fiyatı 2021 yılı Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 lira olduğunu söyledi. İşte haberin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katılmış olduğu canlı yayında gazetecilerin soylarına cevap verdi. Fındık fiyatının ne olacağı sorusunu yönelten gazeteciler'e Erdoğan,“Fındık Karadeniz bölgesinde çayla birlikte temel geçim kaynağı. Bu mahsul döneminde de üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

ust.jpg"2021 yılı için fındık alım fiyatımız, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" diye ifade etti. why-you-should-go-nuts-for-nuts-09-1440x810.jpg

Fındık üretiminin ülkemizin en önemli ihracat ve üretimlerinden biri olduğunu da belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. Tüm bunları da eklediğimizde nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor" diye ekledi.

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