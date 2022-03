Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Forum Metaverse" programında konuştu: İHA, SİHA yapamıyorsanız köle olmayla karşı karşıyasınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Çankaya'da bulunan ATO Congresium'da düzenlenen "Forum Metaverse" programında katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında metaverse kavramına değinirken sosyal medya düzenlemesinin yapılması konusunda sinyal verirken yerli ve milli teknoloji hamlelerinden bahsederek önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün 21 Mart. 21 Mart baharın habercisidir. Nevruz geleneği, milletimiz arasında mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu kutluyorum. Bugün burada dijital teknolojilerin Nevruz'u diyebileceğimiz Metaverse hakkında konuşmak, tartışmak üzere bir aradayız.

Kendi kuşağıma mensup insanlar için söylüyorum; 5 nesilde dünyanın yaşadığı değişim gerçekten çok büyüktür. Dedelerimizin hayat biçimleri hatta 10 asır önceki ataları ile neredeyse aynıydı. Çocukluğumuzda, gençliğimizde geleceğin dünyasına dair tasavvurların aynı değilse bile benzer şekilde hayat geçirildiğini gördük. Torunlarımız ise konuya hakimiyetlerinin zenginliği ile bizim anlayabileceğimizin çok ötesinde bir dünyada yaşıyorlar. Metaverse ve benzeri mecralar, belki torunlarımızı aşıp da onların çocuklarının hayat biçimlerinin ayrılmaz parçası olacaklar. Bu süreç 5G, 6G gibi yeni altyapı teknolojilerinin hızla inşa edilmesini gerektiriyor. Böylesine büyük yatırımların öyle kısa sürede gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır. Böyle bir toplantı yapıyor olmamızın sebebi de işte budur.

Biz teknolojinin altyapısını üretmenin yanında önce kendimizin, nihayetinde dünyanın kullanabileceği içerikler kurulmasını sağlamak istiyoruz. Bugün dijital dünyanın ne kadar kötü bir görünüme sahip olduğunu en iyi işin içindekiler biliyor. Sadece kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan durumları bile kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en basit kanıtıdır. Madem artık giderek büyüyen dijital ekonomi gerçeği var, öyleyse ülkelerin tamamının uzlaşma ile kabul edip arkasında duracağı dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunun çözülmesi mümkün değildir.

"HER TÜRLÜ KRİZİN ÜSTESİNDEN GELEBİLME KABİLİYETİNİ DEFALARCA İSPATLAMIŞ BİR İNSAN GÜCÜNE SAHİBİZ"

AK Parti sadece hastane, okul binası, yol, köprü, baraj inşa etmekle kalmamıştır, yaptığımız yatırımlarla bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını biz sağladık. Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan Türkiye var. Meclis'te kurduğumuz Dijital Mecralar Komisyonu ile hazırladığımız eylem planı ile bu süreci tüm yönleriyle takip ediyoruz. Yazılımdan pazarlamaya geniş bir yelpazede dijital medyada doğup büyüyen şirketlerin sayısı giderek artıyor. Küresek tröstlere bakılarak yapılan Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının olmadığı iddiası en başta bu ülkenin gençlerine hakarettir. Bizim sömürü düzenine dayalı kaynaklarımız olmayabilir. Her şeyden önce zengin bir medeniyet birikimimiz var. Her türlü krizin üstesinden gelebilme kabiliyetini defalarca ispatlamış bir insan gücüne sahibiz.

"YOLA ÇIKAN GENÇLERİMİZE OMUZ VERİYORUZ"

Uluslararası alanda öne geçmemizi destekleyecek her atılımın yanında yer alıyoruz. Kendi kulvarlarını açmak için yola çıkan gençlerimize omuz veriyoruz. Gençlerin kendilerini anlamadığını söyleyenler önce dönüp kendilerinin nereyi eksik bıraktıklarının muhasebesini yapması gerekir. Kuşak farkı bahanesiyle yeni nesilleri anlamaktan kaçınarak bu ülkeyi dünyanın yeni düzeninde söz sahibi olacak konuma getiremeyiz.

İHA VE SİHA'LARA VURGU YAPTI

Yaptığımız, inşa ettiğimiz her şey dijital kültür ürünlerinin de geniş, tabii bir hedef kitlesi var. Ülkemizin potansiyeli kendi silikon vadisini oluşturabilecek düzeydedir. Son Ukrayna - Rusya krizi bize şu gerçeği biz kez daha göstermiştir. Dijital dünyada da kendi altyapınıza sahip değilseniz yani yerli ve milli ayaklar üstünde durmuyorsanız felaketin eşiğindesiniz demektir. İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız. Gençlerin gönüllerinin başka toplumlara bağlı olan bir milletin akıbetinin hayır olması mümkün değildir. Elinde silah olan bir gençlik AK Parti gençliği olamaz. Biz TEKNOFEST gençliği dedik, şimdi ise Metaverse ile birkaç adım öne çıkan bir gençlik diyoruz. Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Toplantımızın sloganı 'Gelecek, onu tasarlayana aittir'...

TOKAT HAVALİMANI CUMA GÜNÜ AÇILACAK

Cuma Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk. İnşallah şimdi bu cuma da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız.