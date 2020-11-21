Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 zirvesine canlı bağlantı sağlayarak açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesine canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesine canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:
"Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız.
Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.
G-20 platformu, aşıya herkesin uygun maliyetli ulaşımını güvence altına alacak mekanizmayı hazırlamalı ve işletmelidir. "
AYRINTILAR GELECEK...