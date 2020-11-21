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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 zirvesine canlı bağlantı sağlayarak açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 zirvesine canlı bağlantı sağlayarak açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesine canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 zirvesine canlı bağlantı sağlayarak açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesine canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.

G-20 platformu, aşıya herkesin uygun maliyetli ulaşımını güvence altına alacak mekanizmayı hazırlamalı ve işletmelidir. "

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Editör


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