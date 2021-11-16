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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Bizim ihtiyacımız olan gençlik nereye gittiğinin bilincinde bir gençliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Bizim ihtiyacımız olan gençlik nereye gittiğinin bilincinde bir gençliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından gençlere seslenerek," Bizim ihtiyacımız olan gençlik, ülkesine ve milletine gönülden bağlı, çağın tüm donanımlarıyla kuşanmış, istikamet sahibi, nereye gittiğinin bilincinde bir gençliktir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Bizim ihtiyacımız olan gençlik nereye gittiğinin bilincinde bir gençliktir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi. 

"Sevgili genç kardeşim…" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahip olduğumuz güçlü temellerin üzerine bilimin, teknolojinin, tekniğin yardımıyla hep birlikte hayal ettiğimiz ortak geleceğimizi inşa etmek için durmaksızın çalışıyoruz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Bizim ihtiyacımız olan gençlik nereye gittiğinin bilincinde bir gençliktir

"BİZİM İHTİYACIMIZ OLAN KUŞAK TEKNOFEST KUŞAĞIDIR, ASIM’IN NESLİ’DİR"

"Hazreti Mevlana’dan aldığımız ilhamla bir ayağımızı sıkı sıkıya kendi vatanımıza, kendi medeniyetimize sabitleyeceğiz. Gelenekten geleceğe, maziden atiye uzanan bir yolu takip edeceğiz." diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Kimsenin rengine, kimliğine, kişiliğine, şekline, karakterine bürünmemeli, tam tersine kendi rengimizi bölgemize ve tüm dünyaya vermeliyiz.

Bunun için önce kendi medeniyetimizi, tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi en iyi şekilde öğrenmeliyiz.

İşte bunun için diyorum ki, bizim ihtiyacımız olan kuşak TEKNOFEST kuşağıdır, ASIM’IN NESLİ’dir.

Bizim ihtiyacımız olan gençlik “KİM VAR?” diye seslenince sağına-soluna bakmadan “BEN VARIM!" cevabını veren bir gençliktir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Bizim ihtiyacımız olan gençlik nereye gittiğinin bilincinde bir gençliktir

 

 

"BİZ SİZLERİ HARFLERLE KUŞAKLARA BÖLMÜYOR,BÜTÜNLEŞTİRİYORUZ"

"Bizim ihtiyacımız olan gençlik, ülkesine ve milletine gönülden bağlı, çağın tüm donanımlarıyla kuşanmış, istikamet sahibi, nereye gittiğinin bilincinde bir gençliktir." diyen Erdoğan şunları ifade etti:

"Ülkeye ve millete olduğu gibi gençliğe de hiçbir hayrı dokunmayanların foyaları karşılaştıkları her sınamada dökülürken, biz sizleri harflerle kuşaklara bölmüyor, a’sından z’sine hepinizi kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz.

Genç kardeşim… Siz kartallara bakın, leş peşinde koşan akbabalara değil...

Siz aslanlara bakın, onların artıklarıyla beslenen çakallara değil...

Siz ulu çınarlara bakın, onlara tutunarak yükselmeye çalışan sarmaşıklara değil…

Siz, göklerimizi, denizlerimizi, karalarımızı teknolojiyle, eserle, hizmetle donatanlara bakın; yalandan başka söz, yapılanı yıkmaktan başka iş, taciz ve hırsızlıktan başka maharet bilmeyenlere değil...

Genç kardeşim…

Ülkenize ve kendi geleceğinize sahip çıkacağınız konusunda size sonuna kadar güveniyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Bizim ihtiyacımız olan gençlik nereye gittiğinin bilincinde bir gençliktir

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