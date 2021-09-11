Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında gözyaşlarına hakim olamadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İrade Meydanı'ndaki toplu açılış töreni sonrası, Kahramanmaraş'ta bulunan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret etti. Burada 81 ilden gelen gençlerle buluşan Erdoğan'ı bir şiir öyle etkiledi ki, Cumhurbaşkanı gözyaşlarına hakim olamadı.

O ŞİİRİ ANNESİNE OKUMUŞTU!

Kahramanmaraş'ta bulunan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gençlerle buluşan Erdoğan, buradaki programa eşlik etti. Şiirlerin okunduğu organizasyonda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce annesi Tenzile Erdoğan ve tüm anneler için okuduğu ‘Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair’ şiiri okunurken Erdoğan'ın duygulu anlar yaşadığı görüldü.