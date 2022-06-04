Cumhurbaşkanı Erdoğan geri adım atmadı! "Vandala vandal, haine hain demekten geri durmayacağız!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. “Gezi olaylarında, haftalarca sokakları mesken tutarak her türlü çirkefliği sergileyenlere hak ettikleri teşhisi koyduk. Onların meşrebinde, bu söz neye karşılık geliyor, onu bilmiyoruz. Ama bizim neyi kastettiğimiz gayet açıktır. Biz bugüne kadar hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz Gezi olaylarına nasıl bakıyorsa biz de aynı pencereden bakıyoruz. Bay Kemal ve şürekası ne derse desin. Vandala vandal, haine hain, çapulcuya çapulcu demekten geri durmayacağız. Siz gidin önce aynaya bir bakın” diyen Erdoğan, geri adım atmadı.

"1,5 TRİLYON DOLARI BULAN MİLLİ GELİRLE ÇOK FARKLI BİR YERDE OLACAKTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi Parkı eylemleriyle başlayan ihanetler olmasaydı, ülkenin 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle çok farklı bir yerde olacağını söyleyerek, "Milletimizin refahını yükseltmeye yönelik hazine ve maliye politikalarımız sayesinde milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Şayet, Gezi olaylarıyla başlayan ve ardı ardına devam eden ihanetlerin ülkemize kur-faiz-enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı, bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık. Sahnede ülkemiz aleyhine hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bunu destekleyecek ekonomik sabotaj vardır. Buna rağmen ülkemizde ne ekonomide ne siyasette diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Türkiye'nin şehit kanlarıyla, heba edilen kaynaklarıyla kaybedilen vaktiyle ödediği bedellerde payı olan herkesin yakasına yapışmak, boynumuzun borcudur.

PKK ile mücadelemizin de FETÖ'nün üzerine tavizsiz gidişimizin de CHP ve şürekasına karşı siyaset zemininde verdiğimiz sert mücadelenin sebebi milletimize olan işte bu borcumuz ve işte bu sorumluluğumuzdur. Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların birer proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi bu aparatların yularını ellerinde tutanlara, projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz. Biz başaramayacaksınız diye meydan okudukça yeni yöntem ve araçlarla üzerimize gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki, bu milletin son ferdi de toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz." ifadelerine yer verdi.