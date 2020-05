Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcı kura töreninde açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Törenine telekonferans yöntemiyle bağlandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Görev yapacağınız mahkeme salonları ve adliye binalarında yazan "Adalet mülkün temelidir" sözü daima sizlerin rehberi olmalıdır. Dünyanın adalet üzerine ayakta kaldığına inanmayan hiçkimsenin bu mesleği yapması mümkün değildir.

Vasat bir kanunla hakim ve savcılar adaleti tesis edebilir ama vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde en mükemmel kanunlar bile birer zulüm aracına dönüşebilir.

İnsanların adalete güvenmediği bir toplumda ne huzur iklimi ne de devlet düzeni sağlanabilir.

Evlatlarınıza bırakacağınız en büyük miras tüm ömrünü adalete adamış tertemiz bir isim olacaktır. Çok para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Şan, şöhret peşinde olan varsa o da yanlışı mesleği seçmiştir.

Görevinizi hakkıyla yerine getirdiğinizde sadece iyi bir hakim ve savcı olarak anılacaksınız. Ancak üzerine düşeni yapmadığınızda "zalim" sıfatıyla yaftalanacaksınız.

İlk iki reform paketi yürürlüğe girdi. Yeni yasama döneminde yeni reform paketleri ile milletimizin huzurunda olacağız.

Her ne kadar yüz yüze olamasak da tüm hakim ve savcı arkadaşlarımın yüreğinin de aynı hislerle kaplı olduğuna inanıyorum. Adaletle verdiğiniz her kararda, attığınız her adımda yanınızda olacağız."

