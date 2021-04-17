Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılarak açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Batman, Hasankeyf, Yercüş, Midyat yolu üzerinde inşa ettiğimiz bu köprüyü ülkemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor. Bu proje ile zaman ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Bu dev eserin inşaasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici kurumları tebrik ediyorum.

Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir."

Detaylar gelecek...