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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan "İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:




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