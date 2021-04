Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB yetkilileri görüşmede! İlk açıklama Charles Michel'den geldi

Son dakika haberi... AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelmesinin ardından ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, görüşmeye dair Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği üzerine görüşmeye başlayacağız. Daha yapıcı bir gündem inşa edebilmek için gerilimin sürekli olarak azalması gerekli."

In Ankara, ready with @vonderleyen to start discussion with @RTErdogan on the future of EU-Turkey relations.



Sustained de-escalation is needed to build a more constructive agenda. pic.twitter.com/pNyQPwUc5m