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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan kritik görüşme! "Çaba göstermeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan kritik görüşme! "Çaba göstermeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaptığı görüşmesinde, savaşın durdurulması için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan kritik görüşme! "Çaba göstermeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahelesi ve son gelişmeler değerlendirildi.

Belarus’taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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