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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın görüşmesi sona erdi: İşte ikilinin görüşmesindeki ana gündem maddeleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın görüşmesi sona erdi: İşte ikilinin görüşmesindeki ana gündem maddeleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. İkilinin Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın görüşmesi sona erdi: İşte ikilinin görüşmesindeki ana gündem maddeleri...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirdiği görüşmenin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinde, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İSRAİL'İN ZULMÜNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İsrail'in, Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını belirterek, İsrail'in işgal ve ilhak politikaları devam ettiği sürece bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filisstin Başkanı Mahmud Abbas'ın görüşmesi sona erdi: İşte ikilinin görüşmesindeki ana gündem maddeleri...

İÇ UZLAŞI SÜRECİNE DESTEK

Filistin'in iç uzlaşı sürecini desteklemeyi de sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, ikili ilişkilerin ekonomi ve ticaretten kültür, eğitim ve turizme her alanda olumlu yönde seyretmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filisstin Başkanı Mahmud Abbas'ın görüşmesi sona erdi: İşte ikilinin görüşmesindeki ana gündem maddeleri...

HEYETLER ARASI ÇALIŞMA YEMEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas başkanlığındaki heyetler arası çalışma yemeğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filisstin Başkanı Mahmud Abbas'ın görüşmesi sona erdi: İşte ikilinin görüşmesindeki ana gündem maddeleri...

Filistin tarafında ise Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Riyad Malki, Sivil İşler Bakanı Hüseyin Eş-Şeyh, Diyanet İşleri Danışmanı Mahmud Habbaş, İstihbarat Başkanı Macid Ferec ve Diplomatik İşler Danışmanı Mecdi Halidi hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filisstin Başkanı Mahmud Abbas'ın görüşmesi sona erdi: İşte ikilinin görüşmesindeki ana gündem maddeleri...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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