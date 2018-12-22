Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşme detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü. Görüşmede bazı ülkelerin Büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü. Görüşmede bazı ülkelerin Büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler konuşuldu.
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