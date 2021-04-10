Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna liderinden ortak açıklama: Karadeniz'de sorun istemiyoruz!

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sona erdi. Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü. İki lider görüşmenin ardından ortak açıklama yapıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satırbaşları...

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine önem veriyoruz. Kırım'ın ilhakını tanımama kararımızı tekrar teyit ettik. Kırım'da cami inşa etme projemiz var. Konut projesiyle ilgili olarak az önce ilk somut adımı attık.

KARADENİZ BARIŞ VE HUZUR DENİZİ OLMALI

Karadeniz'in bir barış ve huzur denizi olma konusunda kararlılığımız devam etmektedir. Ortak coğrafyamızda gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunduk.

DONBASS'TAKİ SORUN DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici durumun son bulmasını, ateşkesin sürmesini, sorunun diyalog yoluyla çözülmesini temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeyi hazırız. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donsbass'ta ateşkesin devam etmesi için üstlendiği görevi sürdürmektedir, sürdürmelidir. Kriz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü bozulmadan çözülmeli.

Donbass Krizi 3. Dünya Savaşı'nın habercisi mi? Ukrayna ile Rusya geriliminin tüm detayları

Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması, meselenin barışçıl yollardan çözümü için zaruridir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.

10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ VAR

Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımızın katılımıyla 2+2 formatında yeni bir platforma istişareleri başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz. İş birliğimiz hiçbir suretle 3. ülkelere karşı bir gerilim değil.

Serbest Ticaret Anlaşmasını da imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

Bugün değerli dostumla turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları, sadece kimlik kartlarıyla birbirlerini ziyaret edebiliyor. Güvenli Turizm Sertifikası ile misafirlerimizi risklerden arındıracak bir sistem geliştirdik.

Değerli dostum Sayın Zelenskiy ve heyetine teşekkür ediyorum."

AYRINTILAR GELECEK...