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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen işten çıkarma yasağına ilişkin yeni bir karar alındı.Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. 

17 AĞUSTOS'TA 1 AY UZATILMIŞTI

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklandı. İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

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