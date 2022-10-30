Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! TOGG'un yeni rengi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'a bir renk daha eklenmesini söyledi. Bunun üzerine TOGG'a bir renk daha eklendi.

Melahat Ersoy
Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! TOGG'un yeni rengi belli oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan tesisi düzenlenen törenle açıldı. İlk aracın banttan inmesiyle 60 yıllık yerli otomobil hayali gerçeğe dönüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! TOGG'un yeni rengi belli oldu

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi " ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! TOGG'un yeni rengi belli oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu konuda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde aklına yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan" diye konuştu. Bu açıklama sonrası TOGG'un 7.rengi de yeşil olmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! TOGG'un yeni rengi belli oldu

TOGG'UN RENKLERİ

Gemlik : Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları...

Anadolu: Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! TOGG'un yeni rengi belli oldu

Oltu: Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını…

Kula: Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını…

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! TOGG'un yeni rengi belli oldu

Kapadokya: Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini…

Pamukkale: Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturduk…

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! TOGG'un yeni rengi belli oldu

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