Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! TOGG'un yeni rengi belli oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan tesisi düzenlenen törenle açıldı. İlk aracın banttan inmesiyle 60 yıllık yerli otomobil hayali gerçeğe dönüştü.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi " ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu konuda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde aklına yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan" diye konuştu. Bu açıklama sonrası TOGG'un 7.rengi de yeşil olmuş oldu.

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TOGG'UN RENKLERİ

Gemlik : Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları...

Anadolu: Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı…

Oltu: Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını…

Kula: Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını…

Kapadokya: Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini…

Pamukkale: Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturduk…