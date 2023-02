Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı kararlarını açıkladı! Konutların yapımı Mart ayında başlayacak, depremde ölenler için nakdi yardım verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nda Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlere ilişkin önemli konular görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

Ülkemiz tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir alanda ve şiddette sallandı. Cumhuriyet tarihinde 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük 2 afeti aynı gün art arda yaşadık. Artçı sarsıntıların sayısı 3 bin 170'i bulan bu depremler yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 ilimizde ağır yıkımlara yol açarken yakın çevredeki kimi illerde de küçük çaplı hasarlara sebebiyet verdi. Yıkım etkisi takriben 500 km'lik, hissedilen etki ise 1000 km'den fazla bir alana yayıldı. Kahramanmaraş depremleri doğrudan yerleşim yerlerimizin altında yaşandı. Bu depremler istisnai bir tabiat olayları olarak değerlendiriliyor.

CAN KAYBI ARTTI

Depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımızın her birine rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Böylesine büyük bir felaket hangi ülkede yaşanırsa yaşansın görülebilecek aksaklıklar elbette bizde de yaşandı. Milletimizin şüphesi olmasın; devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesine bir an önce ulaşmak ve çalışmalara başlamak için canla başla mücadele etmiştir. Milletimiz de kendiliğinden harekete geçmiştir.

"MART BAŞINDA 30 BİN KONUTUN İNŞAATINA BAŞLAYACAĞIZ"

47 bin binada 217 bin konut acil yıkılacak olarak tespit edildi. Son vatandaşımızı oradan çıkartana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.1939'daki Erzincan depreminde 32 bin kişi hayatını kaybetmişti. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımdan 1 yıl sabretmelerini istiyorum. Deprem bölgelerindeki vatandaşlara istirhamımdır; şehirlerine, ilçelerine, mahallelerine, evlerine, işlerine, velhasıl hayatlarına sahip çıkmalarıdır. Yılgınlığa, bezginliğe asla kapılmadan beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz. Mart başında 30 bin konutun inşaatına başlayacağız.

"BANKACILIK SEKTÖRÜ 50 MİLYAR LİFE DAYANIŞMA PAKETİ TAHSİS ETTİ"

Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız öncülüğünde 2022 karlarını yüzde itibarıyla belli bir oranını, şu an itibariyle 50 milyar lira civarında, bunları dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır.

Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır. Ülkemizin ihracatına 20 milyar dolar katkıda bulunan bölgenin ayağa kalkmasını sağlamak için her türlü katkıyı sağlayacağız.

"VERGİ ERTELEMELERİNDEN 638 BİN MÜKELLEFİMİZ YARARLANACAKTIR"

Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır. AFAD'a yapılan şimdilik tutarı 8, 3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını deprem bölgesi için kullanıyoruz. Yarın akşam saat 20.00'de KKTC ve Azerbaycan'daki tüm televizyon kanalları ve radyoların katılımı ile 'Türkiye Tek Yürek' sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek.

Şahsımızın ve arkadaşlarımızın maaşlarından yaptıkları taahhütler iş insanların katkılarıyla AFAD'a toplamda 136 milyon 586 lira bağış kararı aldık.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKININA 100 BİN LİRA NAKDİ YARDIM

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır.

Halihazırda kamu yurtları ve oteller olmak üzere 1.6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız. Tahliyeler ve kendi imkanlarıyla 2 milyon 200 vatandaşımızın bölge dışına çıktığını değerlendiriyoruz.

KATAR'DAN 10 BİN KONTEYNER GELECEK

Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteynırı ülke içi ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz.

Kamu misafirhaneleri başta olmak üzere diğer barınma tesislerini de bu amaçla kullanıyoruz. Kredi ve Yurtlar Kurumumuza bağlı yurtlarımızı da öğrencilerimizin mağduriyetine meydan vermeden depremzedelere açtık. Binlerce üniversite öğrencimiz, akademisyenimiz, idari personelimiz deprem bölgesinde çalışmalarda aktif görev alıyor.

10 İLDE EĞİTİM 1 MART'TA BAŞLAYACAK

Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibariyle 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz. Eğitimci ordumuzun barınmadan gıdaya, arama kurtarmadan destek organizasyona kadar her alanda yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılıyoruz.

ÇİFTÇİLERİN DESTEK ÖDEMESİ ÖNE ALINDI

Benim seçim bölgelerinde de yıllardır gezdim, şimdi de afet bölgelerinde dolaşıyorum, vatandaşımla hemhal olacağım.

Bu arada çiftçimizin destekleme ödemesini öne alarak hızla yapıyoruz. Ticaret Bakanlığımız deprem fırsatçılarına göz açtırmamak için denetimlerini artırırken esnaf ve sanatkarımıza destek veriyor. Ülkemizin önde gelen üretim bölgelerinden biri olan deprem yaşanan şehirdeki çalışmalarımıza yardımcı olunacaktır.

Dışişleri Bakanlığmız yurt dışındaki vatandaşlarımızın, ülkemize gelecek ekiplerin taleplerini karşılayacak tedbirleri alıyor.

Milletlerin ve devletlerin asırlar boyunca karşılaşabilecekleri ender felaketlerinden birini yaşarken birliğe, berabere, dayanışmaya, vicdana ihtiyacımız olan dönemden geçiyoruz. Bozguncuların fitnelerine, yalanlarına, hezeyanlarına itibar etmeden insanlarımıza aydınlık gelecek kurmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA SPK TEPKİSİ

İnsanlarımızın acılarını paylaştığı ortamda siyasi çıkar elde etmek için sağa sola saldıranlarını görmekten üzüntü duyuyorum. Çalışmaları değersizleştirmek için iftiraya, her türlü çirkefliğe sergileyenleri şimdilik biz de not ediyoruz. İnsanlar can derdinde iken SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, canla başla yürüten faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız.

Şu anda temsil ettiğim makamın gereği, milletimize olan saygımızın gereği deprem felaketini siyasi ranta dönüştürenleri elbette affetmeyeceğiz ama onların seviyesine de inmeyeceğiz.

Vaktimizi, enerjimizi ve imkanlarımızı sadece bunun için kullanıyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, beladan kazadan muhafaza etsin, yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.