Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafaları yapışık olarak doğan bebeklerin ailesi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafaları yapışık olarak doğan ve Londra’da operasyon geçirdikten sonra Türkiye’ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile telefonda görüştü.

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