Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: Enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aktekke Meydanı'nda Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında TURKOVAC aşısı hakkında yaptığı açıklama nedeniyle Türk Tabipleri Birliğine tepki gösterirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, İBB'de işe alınan PKK iltisaklı kişilere değindi. Ekonomi hakkında mesajlar veren Erdoğan, 2023 yılında yapılacak seçimler için teşkilatlarına çalışma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

4 yılı aşkın aranın ardından tekrar Karaman'da olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Allah'ıma hamdolsun... Karaman bu ne muhteşem güzellik. Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, Ankara'dan Karaman'a 2 saat 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 45 dakikada gelinecek. Hız bizim konforumuz olacak. Hattın kalan kısımları tamamlandığında Konya, Karaman, Adana arasındaki trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek.

1 milyar 390 milyon lira bedelinde. 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattımızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde inşa edilen demiryolları sonraki yıllarda ihmal edilmişti.

Hükümete geldiğimizde 10 bin 959 km devraldığımız mevcut hatların tamamını sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. Ülkemizde daha önceden olmayan hızlı tren hatları inşa ederek toplam demiryolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Gelirken Allah'a hamd ettim ya Rab bu ne güzel bu ne konfor bir zamanlar Batı'da yüksek hızlı trenlere binerdik, derdik ki bize de bunları yapmayı nasip eyle. Rabbim nasip eyledi.

"ÜLKEMİZİ DEMİR AĞLARLA ÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Tamamladığımız 2368 km yeni demiryolu hattına ilaveler yapıyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye üzerinden Antep'e uzanacak demiryolu hattımız etap etap inşa ediliyor. Pek çok hızlı ve yüksek hızlı tren çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz.

Çeşitli yatırımların açılışlarını da yapıyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nin resmi açılışlarını da gerçekleştiriyoruz. Karaman Adalet Sarayı'nın, huzur evlerinin, spor salonlarının, taşkın koruma yatırımlarının, sağlık kompleksimizin açılışlarını da gerçekleştiriyoruz.

Hal, düğün salonu, konut, içme suyu gibi çok sayıda projenin açılışlarını yapıyoruz. Özel sektörün yaptığı 6 tesisi de hizmete açıyoruz. Toplam bedeli 2 milyar 311 milyar lirayı bulan yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Halka hizmet, hakka hizmettir dedik. Bizim hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmektir.

Bizim vizyonumuz evlatlarına sahip çıkacakları Türkiye bırakmaktır. Ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde inşallah tüm bunları da inşallah gerçekleştireceğiz. Dünya yeni ve tarihi bir değişimin sancılarını çekiyor.

Küresel finans kriziyle başlayan, koronavirüsle gün yüzüne çıkan bu değişimi yakalamakta kararlıyız. Geçmişte önce tek parti faşizmi eliyle ülkemizin elini kestiler. Darbeler ve vesayet güçleriyle ayağımıza prangalar vurdular. Nice siyasi ve sosyal kaos tuzakları kurdular.

Bu kısır döngüyü kırmak isteyenleri saf dışı bıraktılar. Biz bu oyunların her biriyle teker teker yüzleştik. Mücadele ettik. Mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Siz destek verdiniz, siz yanımızda durdunuz. Ulaşımdan enerjiye sanayiden ticarete çağ atlatacak yatırımlarla ülkemizi büyüttük.

Türkiye'nin hizmet altyapısını bize hedeflerimize yaklaştıracak şekilde geliştirdik. Kim derdi ki 20 yıl önce Konya'dan Karaman'a yüksek hızlı tren gelecek.

İnanır mıydınız? Yaptık mı... Kaptan köşküne geçtim. Kaptan köşkünde pilotla yüksek hızlı treni kullandık. Rabbim sana sonsuz hamdüsenalar olsun. Azmedersen olur, demek ki oluyormuş...

İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine getirdik. Ak Parti öncesi Türkiye'yi bugünkü Türkiye'nin mukayesesini yapan herkes bu gerçekleri görecektir. Kabul edecektir, takdir edecektir. Nankörleri koy bir kenara.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİNE SERT TEPKİ

Böyle bir muhalefet ve siyaset anlayışı hala var. Yalansa yalan dolansa dolan hepsi bunlarda. Bunların Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambazcı. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor icat ediyor. Adamlar diyor ki böyle bir şey yok. Ya siz ne sahtekarsınız ne yalancısınız.

İnşallah 2023'te büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdesini verirken, bu çarpık zihniyeti de tarihin tozlu raflarına göndereceğiz. Milletimizin her bir ferdine bu gerçekleri anlatacağız.

Şehit yakanlarına söven, milli hassasiyetlerini dile getiren vatandaşlarımıza hakaret eden haysiyetsizlerin ne olduğunu anlatacağız.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEPKİ

İstanbul'da CHP belediyesi, anlaşma yapmışlar. Terör örgütü aparatlıları istihdam etmişler. Dün gezi olaylarındaki meselenin adalet, 6-8 ekim olaylarının Kobani meselesi olmadığı kesinleşmiştir. Bunlar vatan topraklarımızda kurulan kirli bir senaryodur.

Dün Gezi olaylarındaki meselenin ağaç, 17-25 Aralık kumpasındaki meselenin adalet olmadığı artık şüpheye mahal olmayacak kadar netleşmiştir.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

20 Aralık'ta ne yaptık? 20 Aralık'ta da bunların ayaklarını kestik mi? Ne oldu, bir anda döviz aşağı inmeye başladı mı? Siz bizim yanımızda olduğunuz müddedçe durmak yok yola devam diyoruz. 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla bu oyunu da bozduk. Fahiş fiyat artışı ve enflasyon yüzünden vatandaşımızın canının yandığını biliyoruz. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Yaptığımız yatırımlarla, geçmişte şehirlerimizi nasıl kalkındırdıysak şimdi de ekonomide aynısını yapacağız.

Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız.

Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz.

Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz.

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Son 20 yılda Karaman'a 20 milyar lira tutarında yatırım yaptık.