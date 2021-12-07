Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti: Katar'ın güvenliğini ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Kuvvet Komutanlığı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada askerlere hitap etti. Erdoğan konuşmasında Katar ile olan ilişkilere değinirken Körfez ülkelerinin Türkiye'nin kardeşi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Vatanımızın bağımsızlığı uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası için fedakarca görev yapan emniyet güçlerimize rabbimden muvafakiyetler niyaz ediyorum.

Türkiye'deki ailelerinizin ve milletimiziniz selamlarını ve sevgilerini getirdim. Sizler milletimizin gözbebeğisiniz. Buradaki vazifenizi büyük bir disiplinle yaptığınızı görüyor ve bundan da memnuniyet duyuyorum. Kahraman ordumuz bugün de 3 kıtada 7 iklimde kendisine verilen görevleri gerekirse canı pahasına yerine getiriyor.

"KÖRFEZ HALKLARININ TAMAMI BİZİM ÖZBEÖZ KARDEŞİMİZDİR"

Türkiye olarak Katar'la birlikte Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda gerilim görmek istemiyoruz. Hangi kökene, mezhebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir.

Dini, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağlarımızın olduğu Katar'ın milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere Katarlı kardeşlerimizin milletimizle gösterdiği dayanışmayı unutamayız.

KATAR'IN ÜLKEMİZDE YATIRIMLARI BULUNUYOR

Katar'ın ülkemizde başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.

Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz.

Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da ilerletecek toplam 15 Anlaşma imzaladık. Önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi derinleştireceğiz. Türkiye - Katar arasındaki müstesna ilişkiler daha da derinleşiyor. 2230 senelik mazisiyle dünyanın en köklü okullarından olan TSK'nın şerefli mensubu olan sizler aziz milletimizin temsilcisi olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz.

Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz."