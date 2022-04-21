Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda konuştu: Ordumuz en kapsamlı insani güçtür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Konuk Evi'nden canlı bağlantıyla Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve tatbikata katılan askerlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla gece gündüz görev başında olan askerlerimizin varlığı bugünkü huzurumuzun en büyük teminatıdır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurlarının yürüttüğü tatbikatımız başarıyla neticelenmiştir. Tatbikata katılan özel görev personelimiz vazifelerini yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir.

"BÖLGESİNİN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ OLANA KADAR ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Deniz kuvvetlerimizi sürekli geliştirmeye özel önem veriyoruz. Yeni gemilerle, denizaltılarla, silah sistemleriyle bölgesinin en güçlü ülkesi olana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ordumuz dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını da yürüten insani güçtür. Biz ve sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sulardan kurtardık. Kriz bölgelerinde yürüttüğümüz operasyonlarla dünyanın takdirini kazandık.

"BAŞARILI BİR HAREKET DÜZENLENİYOR"

Kahraman askerlerimizin halen Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine başarılı bir harekat düzenliyor. Mavi Vatan Tatbikatı'nı icra eden Deniz, kara, hava, jandarma unsurlarımızı yürekten tebrik ediyorum.