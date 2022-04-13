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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz! Hakkari'deki askerlerle iftar yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz! Hakkari'deki askerlerle iftar yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Yüksekova'daki 3.Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikle orucunu açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz! Hakkari'deki askerlerle iftar yaptı!

Ramazan dolayısıyla iftar programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz! Hakkari'deki askerlerle iftar yaptı!

İftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz! Hakkari'deki askerlerle iftar yaptı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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